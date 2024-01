Rússia promete responder após ataque que deixou 14 mortos em Belgorod

Imagens publicadas na internet mostram automóveis em chamas, edifícios com janelas quebradas e colunas de fumaça preta na cidade.

"De acordo com informações atualizadas, 12 adultos e duas crianças foram mortas em Belgorod", disse o Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram, acrescentando que "108 pessoas, incluindo 15 crianças, ficaram feridas".

A Rússia acusou a Ucrânia do ataque que deixou 14 mortos neste sábado (30) em Belgorod, um dos mais letais para a população civil em território russo desde o início do conflito, e prometeu responder, um dia depois dos bombardeios em larga escala que deixaram 39 mortos em território ucraniano.

A Ucrânia realiza regularmente ataques contra a Rússia, especialmente nas regiões mais próximas de seu território, mas o número de vítimas costuma ser muito menor.

Moscou pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU após o ataque, que foi marcada para este sábado, às 16h de Nova York (18h em Brasília).

"Hoje [sábado], às 16h00 de Nova York [18h em Brasília], uma reunião do Conselho de Segurança da ONU requisitada pela Rússia vai acontecer em relação aos ataques em Belgorod", informou a missão russa em suas redes sociais. Outros três integrantes do Conselho confirmaram, em condição de anonimato, essa informação à AFP.

O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, garantiu que o ataque não ficará "impune".

As forças russas conseguiram interceptar dois mísseis e "a maioria" dos foguetes lançados contra a cidade, acrescentou o ministério, o que evitou um número de mortes "infinitamente mais grave". Contudo, vários foguetes e destroços de mísseis caíram sobre Belgorod.

O presidente russo Vladimir Putin foi "informado" do ataque contra "áreas residenciais" da cidade, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo as agências de notícias russas.