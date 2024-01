Principais personalidades falecidas em 2023

- 10: Carlos SAURA, 91 anos, considerado uma das grandes figuras do cinema espanhol com mais de 50 filmes dirigidos.

- 15: Raquel WELCH, 82 anos, atriz americana que já foi considerada a mulher mais bonita do mundo.

MARÇO

- 03: Kenzaburo OE, 88 anos, romancista japonês e prêmio Nobel de Literatura em 1994.

- 12: Dick FOSBURY, 76 anos, atleta americano, campeão olímpico de salto em altura nos Jogos do México-1968 com uma técnica revolucionária que leva seu nome.

- 17: Jorge EDWARDS, 91 anos, escritor chileno autor do livro "Persona non grata", no qual narra seu desencanto com a Revolução Cubana.

- 21: Claude LORIUS, 91 anos, glaciologista francês, um dos primeiros a estabelecer o papel do dióxido de carbono (CO2) na mudança climática.

- 26: María KODAMA, 86 anos, escritora e tradutora argentina, viúva do célebre autor Jorge Luis Borges.

- 28: Ryuichi SAKAMOTO, 71 anos, compositor japonês, vencedor de um Oscar e um Grammy pela trilha sonora do filme "O Último Imperador".

ABRIL

- 13: Mary QUANT, 93 anos, designer britânica que revolucionou a moda com a minissaia nos anos 1960.

- 16: Ahmad JAMAL, 92 anos, pianista americano e lenda do Jazz.

- 19: MOONBIN, 25 anos, estrela de K-pop, membro da boyband Astro.

- 25: Harry BELAFONTE, 96 anos, superestrela que introduziu ritmos caribenhos na música americana e defensor dos direitos das pessoas negras.

MAIO

- 08: Rita LEE, 75 anos, lenda do rock brasileiro conhecida pelos seus muito sucessos, incluindo "Ovelha Negra" e "Lança Perfume".

- 18: Helmut BERGER, 78 anos, ator austríaco, um dos preferidos do cineasta italiano Luchino Visconti.

- 19: Martin AMIS, 73 anos, influente escritor britânico, autor de 14 romances.

- 21: Antón ARRUFAT, 87 anos, poeta e dramaturgo cubano, vencedor do Prêmio Nacional de Literatura após ter sido marginalizado por sua obra e orientação sexual.

- 24: Tina TURNER, 83 anos, cantora americana conhecida como "A Rainha do Rock 'n' Roll", ganhadora de 8 Grammys.

JUNHO

- 05: Astrud GILBERTO, 83 anos, cantora brasileira, uma das maiores vozes da Bossa Nova, conhecida no mundo por sua versão em inglês de "Garota de Ipanema".

- 06: Françoise GILOT, 101 anos, pintora francesa, ex-musa e parceira de Pablo Picasso, mãe de dois de seus filhos.

- 12: Silvio BERLUSCONI, 86 anos, três vezes primeiro-ministro da Itália e magnata dos meios de comunicação que foi alvo de uma série de escândalos.

- 13: Cormac McCARTHY, 89 anos, escritor americano autor de "Meridiano de Sangue", "Todos os belos cavalos" e "A estrada".

- 15: Glenda JACKSON, 87 anos, atriz britânica vencedora de dois Oscar antes de ingressar na política como membro do Partido Trabalhista.

JULHO

- 01: Victoria AMELINA, 37 anos, escritora ucraniana, ferida mortalmente em um bombardeio russo.

- 04: Tabaré GÓMEZ LABORDE, 74 anos, cartunista e caricaturista uruguaio autor de "Diógenes y el Linyera".

- 09: Luis SUÁREZ MIRAMONTES, 88 anos, único jogador de futebol espanhol a ganhar a Bola de Ouro na categoria masculina.

- 11: Milan KUNDERA, 94 anos, escritor tcheco naturalizado francês, autor de "A Insustentável Leveza do Ser".

- 15: Francisco IBÁÑEZ, 87 anos, quadrinista espanhol, criador da história em quadrinhos "Mortadelo e Salaminho".

- 16: Jane BIRKIN, 76 anos, cantora e atriz britânica, musa e parceira do francês Serge Gainsbourg.

- 21: Tony BENNETT, 96 anos, último dos cantores icônicos dos Estados Unidos.

- 26: Sinead O'CONNOR, 56 anos, cantora pop irlandesa, mundialmente conhecida por sua versão da música "Nothing Compares 2 U".

- 31: María FUX, 101 anos, bailarina e coreógrafa argentina criadora da "dançaterapia".

AGOSTO

- 07: William FRIEDKIN, 87 anos, diretor americano do clássico filme de terror "O Exorcista" e do vencedor do Oscar "Operação França".

- 08: Federico MARTÍN BAHAMONTES, 95 anos, primeiro ciclista espanhol a ganhar o Tour de France.

- 08: Sixto RODRÍGUEZ, 81 anos, cantor americano de origem mexicana autor de sucessos como "Sugar Man" que, sem saber, foi por décadas um autor cultuado em outros países.

- 18: Chico NOVARRO, 88 anos, músico argentino autor do clássico "Algo contigo".

- 23: Yevgueni PRIGOZHIN, 62 anos, fundador do grupo paramilitar russo Wagner, morto em um acidente aéreo.

- 30: Mohamed AL-FAYED, 94 anos, bilionário egípcio, ex-proprietário da loja de departamento Harrods e dono do hotel Ritz, pai de Dodi, ex-namorado da princesa Diana.

SETEMBRO

- 02: Salif KEITA, 76 anos, nascido no Mali, figura de destaque do futebol africano.

- 15: Fernando BOTERO, 91 anos, pintor e escultor colombiano, um dos artistas latino-americanos mais importantes do século XX.

- 22: Cristina MORÁN, 93 anos, figura histórica da televisão e do teatro no Uruguai.

- 25: Matteo MESSINA DENARO, 61 anos, conhecido chefe da máfia siciliana.

- 28: Michael GAMBON, 82 anos, ator britânico que interpretou o poderoso bruxo Alvo Dumbledore na saga "Harry Potter".

OUTUBRO

- 13: Hubert REEVES, 91 anos, astrofísico franco-canadense, narrador da história do Universo.

- 13: Louise GLÜCK, 80 anos, poeta americana, premiada com o Nobel de Literatura em 2020.

- 16: Martti AHTISAARI, 86 anos, ex-presidente da Finlândia e vencedor do Nobel da Paz em 2008.

- 28: Matthew PERRY, 54 anos, ator americano conhecido por seu papel como Chandler Bing na série de sucesso "Friends".

NOVEMBRO

- 25 : Terry VENABLES, 80 anos, treinador inglês que levou o Barcelona à final da Taça dos Campeões em Sevilha em 1986. 29: Henry KISSINGER, 100 anos, secretário de Estado americano e personalidade histórica da diplomacia dos EUA durante a guerra fria.

- 29: Elliott ERWITT, 95 anos, fotógrafo franco-americano, pilar da agência Magnum.

- 30: Shane MACGOWAN, 65 anos, cantor irlandês da banda de punk rock celta The Pogues.

DEZEMBRO

- 01: Sandra DAY O'CONNOR, 93 anos, primeira mulher a chegar à Suprema Corte americana, após ser nomeada em 1981 pelo então presidente republicano Ronald Reagan.

- 12: Joan JARA, 96 anos, britânica defensora dos direitos humanos británica e viúva do cantor e compositor chileno Víctor Jara, assassinado durante a ditadura de Augusto Pinochet.

- 08: Ryan O'NEAL, 82 anos, ator americano conhecido por seus papéis em "Love Story" e "Barry Lyndon".

- 16: Nawaf AL-AHMAD AL-SABAH, 86 anos, emir do Kuwait desde 2020.

- 26: Wolfgang SCHÄUBLE, 81 anos, político alemão, ex-ministro das Finanças e um dos artífices da reunificação de seu país em 1990.

- 27: LEE Sun-kyun, 48 anos, ator sul-coreano, famoso por seu papel em "Parasita", vencedor em 2020 de quatro prêmios Oscar, incluindo melhor filme e melhor filme internacional.

- 27: Jacques DELORS, 98 anos, ex-ministro socialista francês, ex-presidente da Comissão Europeia, figura de construção institucional europeia e pai do euro.

