FAIXA DE GAZA, Territórios Palestinos:

Habitantes esgotados esperam o fim da guerra em Gaza, mas Israel mantém sua ofensiva

Os combates se intensificaram mais uma vez neste sábado(30) na Faixa de Gaza, cujos habitantes, esgotados com os deslocamentos constantes e a escassa ajuda humanitária, estão desesperados para que termine a guerra entre Israel e Hamas, que entra em sua 13ª semana.

São Silvestre fecha calendário esportivo em São Paulo com 35 mil corredores

A corrida de São Silvestre, maior prova urbana da América Latina, voltará a animar a cidade de São Paulo no último dia do ano com 35 mil participantes, entre eles a queniana Catherine Reline Amanang'ole, vencedora em 2022, e outros atletas africanos que tentarão confirmar seu favoritismo.

Fim de direitos autorais sobre Mickey abre a via para possíveis batalhas legais

Quase um século depois de estrear nos cinemas, Mickey Mouse vai virar domínio público na segunda-feira (1), abrindo a via para possíveis remakes, spin-offs, adaptações... E batalhas legais com os estúdios Disney.

Tribunal da Bolívia anula reeleição indefinida e inabilita Evo Morales para 2025

O Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia(TCP) inabilitou o ex-presidente Evo Morales como candidato à Presidência em 2025, após anular a figura da reeleição indefinida que permitiu ao líder indígena recandidatar-se em 2019.

Principais personalidades falecidas em 2023

O escultor colombiano Fernando Botero, o escritor tcheco Milan Kundera, o diplomata americano Henry Kissinger, o político italiano Silvio Berlusconi, o mercenário russo Yevgueni Prigozhin, a cantora americana Tina Turner e o ator Matthew Perry, da série "Friends", estão entre as personalidades falecidas em 2023.

Dezenove combatentes pró-Irã morrem em ataque na Síria (ONG)

Dezenove combatentes pró-Irã morreram neste sábado(30) e 20 ficaram feridos em diferentes atentados no leste da Síria, afirmou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

