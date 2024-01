Mundo do automobilismo lamenta morte do ex-piloto brasileiro Gil de Ferran

Filho do engenheiro mecânico francês Luc de Ferran, Gil nasceu em Paris e viveu desde os quatro anos no Brasil, país que adotou e representou.

"Gil de Ferran brilhou nas pistas brasileiras e internacionais", conquistando o título inglês da Fórmula 3, o bicampeonato da Indy (CART, atual Indy Cart Series) e a vitória na Indy 500 de 2003, acrescenta a nota da CBA.

As mensagens de despedida do mundo do automobilismo se multiplicaram depois que a notícia da morte do ex-piloto se espalhou e continuaram neste sábado.

O presidente e CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, lembrou Ferran como "uma pessoa incrível e um verdadeiro campeão, de quem todos sentiremos falta", disse em nota.

O ex-piloto era atualmente um dos diretores da equipe McLaren, que também lamentou a sua morte: "Estamos profundamente chocados e tristes pela perda súbita e imensa", escreveu a escuderia num comunicado no seu site, em que destacou a sua contribuição "fundamental" em suas equipes.

"Seu legado continuará a moldar o futuro da nossa equipe", disse Zak Brown, CEO da McLaren Racing.

Fernando Alonso agradeceu a Ferran "pelos momentos compartilhados, por me ensinar com o coração a correr em ovais e pelas inúmeras lembranças que criamos juntos", escreveu em suas redes.