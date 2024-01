Milhares de sérvios protestam contra suposta fraude eleitoral

Este é o 13º protesto consecutivo desde as eleições parlamentares e locais de 17 de dezembro, nas quais o partido do presidente Aleksandar Vucic afirma ter obtido uma vitória contundente. Desde então, grupos de oposição questionam os resultados.

Milhares de manifestantes sérvios se reuniram no centro da capital Belgrado neste sábado (30), a maior de uma série de manifestações contra uma suposta fraude eleitoral.

Os observadores internacionais também reportaram diferentes irregularidades e muitos países do Ocidente expressaram preocupação pelo processo eleitoral.

Os protestos deste sábado foram a continuação do primeiro bloqueio de vias de 24 horas no centro de Belgrado, principalmente por parte de estudantes organizados, membros do movimento Borba ("Luta"), que exigem a anulação dos resultados e a realização de uma nova votação.

Os manifestantes se organizaram sob o lema "Não estamos de acordo" e enfatizaram: "É preciso repetir as eleições."

Os organizadores pediram colaboração à União Europeia e também o estabelecimento de um comitê de investigação independente para as irregularidades eleitorais, que busca estabelecer condições justas para as eleições e a organização de um novo pleito em seis meses.

A multidão reagiu de maneira importante quando, com ajuda de seus correligionários, subiu ao palanque a líder da oposição sérvia Marinika Tepic, que fazia greve de fome desde 18 de dezembro para protestar contra a suposta fraude eleitoral.

"A única coisa que posso dizer a vocês é que tudo já foi dito. Estas eleições devem ser anuladas", disse Tepic à multidão.