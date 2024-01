Milan se consolida no 'pódio' do Italiano com vitória suada sobre o Sassuolo

O Milan venceu com dificuldades em casa o Sassuolo (1-0), neste sábado (30), pela 18ª rodada da Serie A, se consolidando assim como terceiro colocado na tabela do campeonato italiano.

Foi preciso esperar até o final do jogo para que o único gol fosse marcado. Uma bola de Bennacer, desviada pela defesa do Sassuolo, acabou nos pés do atacante americano Christian Pulisic que, sozinho, não perdoou o goleiro visitante (59').

Os jogadores comandados por Stefano Pioli continuaram a pressionar e Alessandro Florenzi esteve perto de marcar aos 78 minutos, mas seu chute foi para fora por pouco.

A vitória recoloca o Milan no caminho da vitória, após o empate em 2 a 2 na semana passada em visita à Salernitana.

O Sassuolo é décimo sexto com 16 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Nas demais partidas, o destaque foi a dura derrota de 3 a 0 sofrida pelo Bologna (5º) no campo da Udinese (15ª), que foi imposta com os gols do argentino Roberto Pereyra (23'), Lorenzo Lucca (48') e do também argentino Martín Payero (52').

O Bologna, revelação do início de temporada na Itália, vê ser interrompida sua sequência de quatro vitórias consecutivas, contando a Serie A e a Copa da Itália.