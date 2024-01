Manchester City e Aston Villa vencem e colocam pressão sobre o Liverpool

O Manchester City venceu em casa, neste sábado (30), o lanterna Sheffield United por 2 a 0, pela 20ª rodada da Premier League, e subiu provisoriamente para o terceiro lugar, atrás do Aston Villa, que derrotou o Burnley por 3 a 2 com um gol nos últimos minutos. Com estes resultados, ambos colocam uma dose significativa de pressão sobre o líder Liverpool (1º, 42 pontos), que recebe o Newcastle (9º) na segunda-feira. O Aston Villa (2º) também soma agora 42 pontos e o City tem 40, atualmente à frente do Arsenal (4º, também com 40 pontos), que visita o Fulham (14º) no domingo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tudo está, portanto, muito emocionante no topo da tabela, especialmente levando em conta que o Manchester City tem um jogo pendente contra o Brentford, que recentemente foi adiado porque os 'citizens' estavam na Arábia Saudita disputando o Mundial de Clubes, em que se sagraram campeões.

Na partida deste sábado, o espanhol Rodri Hernández (14 minutos), com um chute certeiro, e o argentino Julián Álvarez (61'), finalizando após uma assistência de Phil Foden, permitiram que a tarde fosse relativamente tranquila no Etihad Stadium. O City conseguiu vencer dois jogos consecutivos no campeonato pela primeira vez desde novembro e, além disso, foi num dia em que o belga Kevin De Bruyne, que estava afastado por lesão desde o dia 11 de agosto, regressou à equipe. "Nosso nível está muito bom. Agora é hora de descansar e precisamos disso. Janeiro será menos intenso que novembro e dezembro, então vamos nos preparar para o que está por vir", disse o técnico do City, Josep Guardiola. Já o Aston Villa sofreu contra o penúltimo colocado, o Burnley, a quem venceu por 3 a 2 quase no fim, com um pênalti convertido pelo brasileiro Douglas Luiz aos 89 minutos.

Play

Leon Bailey (28') e Moussa Diaby (42') haviam colocado os 'Villans' na frente em duas ocasiões nessa partida, mas nas duas vezes o Burnley conseguiu empatar, com gols de Zeki Amdouni (30') e Lyle Foster (71'). Douglas Luiz decidiu com seu pênalti, em que a bola chegou a bater no travessão antes de entrar. O Burnley jogou a partir dos 56 minutos com um a menos devido à expulsão do norueguês Sander Berge. O clube de Birmingham está de volta ao caminho das vitórias depois de empatar em 1 a 1 com o Sheffield e perder por 3 a 2 em sua visita ao Manchester United.

Para o Burnley, a derrota não foi trágica devido aos revezes de outras equipes das últimas colocações. Além do Sheffield United, também foram derrotados Luton (18º, 15 pontos), que perdeu por 3 a 2 em casa para o Chelsea (10º), e o Everton (17º, 16), derrotado por 3 a 0 em sua visita ao Wolverhampton (11º). O Chelsea do argentino Mauricio Pochettino ganha assim um pouco de fôlego, conquistando a segunda vitória consecutiva nesta semana.