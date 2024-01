Líder norte-coreano diz que buscar reunificação com Coreia do Sul é um 'erro'

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que não buscará mais a reconciliação e a reunificação com a Coreia do Sul, noticiou a imprensa estatal neste domingo (noite de sábado, 30, no Brasil).

"Eu acredito que é um erro que não devemos mais cometer considerar o povo que nos declara como o 'principal inimigo' como alguém com quem buscar reconciliação e unificação", reportou a agência de notícias KCNA, citando declarações de Kim em uma reunião de fim de ano do partido.