Justiça dos EUA renuncia a segundo julgamento contra ex-magnata das criptomoedas

Inicialmente, o segundo julgamento estava programado para começar em 11 de março de 2024 por outras cinco acusações que o promotor federal Damian Williams decidiu não incluir no processo inicial.

As principais são associação criminosa com o objetivo de corromper um agente estrangeiro e realizar doações a políticos.

As cinco foram excluídas do primeiro julgamento porque não fizeram parte do acordo fechado com autoridades das Bahamas para a extradição de Sam Bankman-Fried em dezembro de 2022.

Para justificar a renúncia ao segundo processo, o promotor Williams indicou que as Bahamas não deram luz verde e as autoridades americanas desejam uma "resolução rápida" do caso "SBF".

De fato, um novo julgamento poderia adiar a restituição às vítimas que tiveram recursos bloqueados durante o julgamento, argumentou Williams em uma carta ao juiz federal Lewis Kaplan e incluída nos autos na tarde de sexta-feira.

Também lembrou que as ações de suposta corrupção e financiamento ilegal de campanhas políticas foram abordadas no primeiro julgamento e poderiam ser consideradas para fixar a pena.