Fim de direitos autorais sobre Mickey abre a via para possíveis batalhas legais

Quase um século depois de estrear nos cinemas, Mickey Mouse vai virar domínio público na segunda-feira (1), abrindo a via para possíveis remakes, spin-offs, adaptações... E batalhas legais com os estúdios Disney. Os direitos autorais de "Steamboat Willie", de 1928, o curta de animação em preto e branco, que apresentou ao público o roedor travesso, expiram em 1º de janeiro, após 95 anos, de acordo com a legislação dos Estados Unidos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A data ocupa lugar de destaque nos calendários de todos no mundo do entretenimento: de cineastas, fãs e advogados especializados em propriedade intelectual a executivos da Disney - que, no passado, ajudaram a fazer lobby para mudar a lei e prorrogar o vencimento dos direitos autorais.

"Este é um momento profundamente simbólico e muito esperado", disse a diretora do Centro Duke para o Estudo do Domínio Público, Jennifer Jenkins. Agora, qualquer um poderá copiar, compartilhar, reutilizar e adaptar "Steamboat Willie" e "Plane Crazy" (outra animação da Disney de 1928) e as primeiras versões dos personagens que aparecem nelas, como Mickey e Minnie. Uma advertência importante é que as versões mais novas dos personagens, como as do filme "Fantasia", de 1940, não estão sob domínio público, logo, não podem ser copiadas sem o aval dos advogados da Disney. Mas os artistas poderiam, por exemplo, criar uma "versão de conscientização sobre as mudanças climáticas" de "Steamboat Willie", na qual o barco de Mickey encalha no leito de um rio seco, ou uma narração feminista em que Minie assume o leme, explicou Jenkins. Assim, se inspirariam em reutilizações criativas de outros personagens, cujos direitos autorais expiraram recentemente, como Sherlock Holmes e o Ursinho Pooh.

Play

Nem tudo, no entanto, serão flores. Em uma declaração à AFP, a Disney afirmou que "continuará protegendo (seus) direitos sobre as versões mais modernas do Mickey Mouse e de outras obras que ainda estão sujeitas a direitos autorais".

A versão de Mickey em "Steamboat Willie" é, de fato, uma criatura esguia e astuta que muitos espectadores jovens não reconheceriam. "O que é de domínio público é uma espécie de bichinho branco e preto horrível", disse o professor da Faculdade de Direito da Loyola, Justin Hughes. "O Mickey Mouse mais familiar para as gerações atuais de americanos continuará protegido por direitos autorais. Não ficaria surpreso se víssemos algumas batalhas judiciais" ou "a Disney educando as pessoas sobre esse ponto".