Exército israelense mata palestino suspeito de ter cometido ataque com carro

O Exército israelense matou, neste sábado (30), na Cisjordânia, um palestino que, segundo Israel, cometeu um ataque com um carro contra um posto militar no sul do território palestino ocupado.

As Forças de Defesa de Israel indicaram que "neutralizaram" o motorista que investiu com seu veículo contra um posto militar perto do campo de refugiados de Fawward, ao sul de Hebron.

Um jornalista da AFP viu as forças israelenses cercando o automóvel com soldados e veículos militares posicionados na área.