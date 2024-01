Dezenove combatentes pró-Irã morrem em ataque na Síria (ONG)

O Irã apoia os grupos armados que os Estados Unidos acusam de estar por trás de um aumento dos ataques contra suas forças no Oriente Médio, em meio à guerra em Gaza entre Israel e Hamas, movimento islamista palestino apoiado pelo "eixo da resistência", do qual Teerã faz parte.

Um militar americano declarou à AFP, sob anonimato, que os "Estados Unidos não realizaram nenhum ataque defensivo durante a noite" no leste da Síria.

Um carregamento de armas procedentes do Iraque e um depósito de munições também foram atacados, produzindo grandes explosões, afirmou o OSDH, que tem sede no Reino Unido mas conta com uma ampla rede de fontes no país em guerra.

O OSDH também indicou que "bombardeios terrestres israelenses" mataram durante a noite dois combatentes de um grupo afiliado ao Hezbollah libanês, apoiado pelo Irã, na província de Quneitra, no sul da Síria.