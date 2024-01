Denúncias apontam onda de prisões de sacerdotes nos últimos 10 dias na Nicarágua

De acordo com essas fontes, entre os últimos presos estão os monsenhores Silvio Fonseca, vigário da família da Arquidiocese de Manágua; Miguel Mántica, da igreja de São Francisco, também na capital; e Marcos Díaz, da diocese de León (noroeste).

Ao menos 11 sacerdotes foram presos desde 20 de dezembro na Nicarágua, incluindo um bispo, em meio a uma forte tensão entre a Igreja Católica e o governo do presidente Daniel Ortega, segundo ativistas humanitários, opositores e veículos de imprensa nicaraguenses no exílio.

Estas detenções se somam às do bispo Isidoro Mora e de dois seminaristas em 20 de dezembro, às quais se seguiram, na última semana, as do vigário-geral de Manágua, Carlos Avilés, e dos sacerdotes Héctor Treminio, Fernando Calero e Pablo Villafranca.

A lista dos 11 detidos foi entregue à AFP pela advogada Martha Molina, especialista em temas da Igreja nicaraguense, exilada nos Estados Unidos.

Nem o governo, nem a polícia da Nicarágua se manifestaram sobre as denúncias até o momento.

Na quarta-feira passada, a vice-presidente e primeira-dama, Rosario Murillo, chamou de "diabos" os religiosos que, segundo ela, semeiam o "ódio" no país.