Brasil é eliminado pela Polônia de Swiatek na United Cup, na Austrália

A número um do mundo, Iga Swiatek, ajudou a Polônia a vencer por 3 a 0 no duelo contra o Brasil, neste sábado (30), em Perth (Austrália), pelo grupo A da United Cup de tênis, competição mista de seleções em que os brasileiros já estão eliminados.

"Espero ser ainda mais perigosa nesta temporada, vou dar o meu melhor", prometeu Swiatek para o ano de 2024, depois de ter vencido com facilidade a brasileira Beatriz Haddad Maia (11ª do mundo) com parciais de 6-2 e 6-2.

Na outra partida de simples, Hubert Hurkacz (9º) cumpriu as previsões ao vencer Thiago Seyboth Wild (79º) por 6-7 (4/7), 6-2 e 6-3.