Bombardeio ucraniano na cidade russa de Belgorod deixa 10 mortos e 45 feridos, segundo Moscou

Dez pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um ataque ucraniano em Belgorod, cidade russa situada a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, afirmaram as autoridades de Moscou neste sábado (30).

"Nove adultos e uma criança morreram em Belgorod por bombardeios do Exército ucraniano", indicou o Ministério de Situações de Emergência da Rússia no Telegram, acrescentando que 45 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro crianças. As imagens publicadas pelas autoridades mostravam veículos em chamas e edifícios com janelas quebradas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/am/hgs/eg/rpr