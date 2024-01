Alucinações, sede e desespero: como migrantes sobreviveram a 36 dias no mar

A viagem saindo da empobrecida cidade de pescadores de Fass Boye, no Senegal, até as Ilhas Canárias, na Espanha, uma porta de entrada para a União Europeia onde esperavam encontrar trabalho, deveria durar uma semana. Mas o barco de madeira que levava 101 homens e rapazes estava sendo empurrado para cada vez mais longe de seu destino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Não havia terra à vista. Ainda assim, quatro homens acreditaram, ou deliraram, que poderiam nadar até a costa. Eles pegaram recipientes de água vazios e tábuas de madeira, qualquer coisa que os ajudasse a flutuar. E um a um, eles pularam.

Dezenas de outros fizeram a mesma coisa antes de desaparecerem no oceano. Os migrantes que ficaram no barco assistiram enquanto seus irmãos desapareciam. Os que morreram a bordo foram jogados no oceano, até que os sobreviventes não tiveram mais energia e os corpos começaram a se acumular. No 36º dia, um navio de pesca espanhol os avistou. Era 14 de agosto, e eles estavam 290km a nordeste de Cabo Verde, o último grupo de ilhas no centro-leste do oceano Atlântico, antes do imenso vazio que separa a África Ocidental do Caribe. Para 38 homens e rapazes, foi a salvação. Para os outros 63, foi tarde demais. Com muita frequência, os migrantes desaparecem sem deixar rastros, sem testemunhas, sem memória. O número de pessoas deixando o Senegal rumo à Espanha atingiu níveis recordes este ano, e a Associated Press entrevistou dezenas de sobreviventes, socorristas, trabalhadores humanitários e autoridades para entender o que os homens enfrentaram no mar, e por que tantos estão dispostos a colocar novamente suas vidas em risco. O caso deles é uma rara crônica da traiçoeira rota de migração da África Ocidental para a Europa. O pescador senegalês Papa Dieye estava enfrentando dificuldades para sobreviver com 20.000 francos CFA (R$163) por mês. "Não há mais peixes no oceano", ele lamenta.

Anos de pesca excessiva pelas embarcações industriais europeias, chinesas e russas acabaram com os meios de subsistência dos pescadores senegaleses, e os levaram a medidas desesperadas. "Queremos trabalhar para construir casas para nossas mães, irmãos e irmãs", explica. Nos primeiros dias, a viagem seguia lenta, mas suave. No quinto dia, os ventos se rebelaram.

As tensões a bordo aumentaram, segundo Ngouda Boye, de 30 anos, outro pescador de Fass Boye. "Quando já quase conseguíamos ver a Espanha, o combustível acabou", diz Dieye. Era o décimo dia. Em Fass Boye, os familiares estavam começando a ficar ansiosos. A viagem de 1.500 quilômetros entre o Senegal e as Canárias normalmente leva uma semana. Dez dias depois, eles ainda não tinham notícias. As chegadas de migrantes às Canárias atingiram um recorde de 35 mil pessoas este ano, mais que o dobro do ano passado. Para outros, a jornada migratória terminou em tragédia. Barcos inteiros desapareceram no Atlântico, constituindo os chamados "naufrágios invisíveis".