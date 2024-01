Zelensky relata visita a Avdivka, no leste da Ucrânia, sob assalto russo

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta sexta-feira (29), que visitou Avdivka, uma cidade no "front" oriental que sofre há meses com repetidos ataques das forças russas com o objetivo de cercá-la.

"Avdivka, visitei as posições da 110ª Brigada Mecanizada", escreveu Zelensky no Telegram, acompanhando sua mensagem com um vídeo, no qual ele aparece em frente a uma placa com o nome da cidade distribuindo condecorações aos soldados.

Zelensky disse se tratar de "uma das áreas mais difíceis da linha de frente (de batalha)". Contou que "agradeceu pessoalmente aos soldados" e "discutiu a situação de defesa e as necessidades essenciais com o comandante" dessa unidade.