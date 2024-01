Reino Unido anuncia que enviará 200 mísseis antiaéreos à Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, está "testando as defesas ucranianas e a determinação do Ocidente (...)", afirmou Shapps em um comunicado.

O Reino Unido anunciou, nesta sexta-feira (29), que enviará aproximadamente 200 mísseis antiaéreos à Ucrânia, para reforçar suas defesas após uma onda de bombardeios russos em várias cidades do país.

Desde o início do ano, o Reino Unido enviou tanques de combate Challenger 2, três baterias de canhões de artilharia AS-90, centenas de veículos blindados, mísseis de cruzeiro Storm Shadow e drones de ataque de longo alcance para a ex-república soviética.

Londres já havia fornecido à Ucrânia esse tipo de mísseis no final de 2022.

Os mísseis, do tipo ASRAAM, são lançados do ar, mas foram adaptados para poder alimentar os sistemas de defesa antiaérea terrestres.

Moscou bombardeou várias cidades da Ucrânia nesta sexta-feira com mísseis e drones. Em Kiev, os ataques deixaram pelo menos 18 mortos e 132 feridos, de acordo com as autoridades locais.

