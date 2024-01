Região etíope de Tigré adverte sobre fome iminente

As autoridades de Tigré advertiram nesta sexta-feira (29) para uma crise de fome iminente nesta região do norte da Etiópia, relacionada com a seca e os efeitos persistentes de uma guerra de dois anos que a devastou.

"Desde a assinatura do acordo de Pretória, milhares de tigrenses pereceram por falta de comida", disse Getachew, ao se referir ao acordo de paz de novembro de 2022, que pôs fim à guerra entre os rebeldes de Tigré e as forças governamentais etíopes.

A situação nos territórios do norte da Etiópia não pode ser verificada de forma independente, já que o governo federal restringe o acesso dos meios de comunicação a Tigré.

Getachew disse que a administração interina de Tigré havia declarado uma emergência por desastre nas áreas sob seu controle, mas que tinha recursos limitados para gerenciar a crise.

"O governo etíope e a comunidade internacional fizeram sua parte para silenciar as armas. Agora deveriam fazer sua parte para abordar a catástrofe humanitária que se avizinha", afirmou.

Getachew destacou as consequências devastadoras do conflito, incluídas a crise econômica, os deslocamentos em massa e a destruição de instalações de saúde, combinados com a escassez de chuvas sazonais seguidas de chuvas destrutivas, assim como as invasões de nuvens de gafanhotos.

Disse que a suspensão temporária da ajuda no início deste ano por parte dos Estados Unidos e do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU também desempenhou um papel na crise.