Reator de água de complexo nuclear norte-coreano pode estar operando no próximo verão, diz Seul

Um reator de água leve (LWR, na sigla em inglês) do principal complexo nuclear da Coreia do Norte provavelmente estará operando no próximo verão, segundo o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Shin Wonsik. A estimativa do funcionamento do reator ocorre em meio a suspeitas de que a Coreia do Norte possa usá-lo como uma nova fonte de material físsil para armas nucleares.

As preocupações aumentaram após a agência de energia atômica da ONU (AIEA) ter detectado sinais indicando o inicio da operação do reator no complexo de Yongbyon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse na semana passada que a agência observou aumento dos níveis de atividade no reator e próximo a ele e, desde meados de outubro, um forte fluxo de água do sistema de resfriamento. Ele disse ainda que o reator é "motivo de preocupação" porque pode produzir plutônio.