Presidente do Burundi pede apedrejamento de casais homossexuais

O presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, defendeu o apedrejamento de casais homossexuais nesta sexta-feira (29), em um discurso muito duro contra quem ama pessoas do mesmo sexo.

"Pessoalmente, penso que se vir esse tipo de indivíduos no Burundi, deveríamos colocá-los todos em um estádio e apedrejá-los. E não seria pecado para aqueles que o fazem", disse Ndayishimiye, após ser questionado sobre o assunto em um evento no leste do país africano.

Conhecido por seu conservadorismo cristão, o Burundi reprime a homossexualidade com leis severas desde 2009, com penas de mais de dois anos de prisão às relações consensuais entre pessoas do mesmo sexo.