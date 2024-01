Petróleo encerra o ano em queda, apesar de recuperação sutil

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março, seu primeiro mês como contrato de referência, fechou em queda de 0,14%, a 77,04 dólares.

O petróleo subiu levemente com a atenuação dos temores de interrupções no abastecimento pelo Mar Vermelho, enquanto o gás natural europeu encerrou 2023 em forte queda.

Embora o ataque não tenha tido repercussões imediatas no equilíbrio entre a oferta e a demanda de petróleo, gerou fortes temores, particularmente de uma possível implicação do Irã no conflito.

"A ameaça persistente de uma extensão do conflito no Oriente Médio obriga os mercados de petróleo a se manter vigilantes para os riscos de abastecimento", comentou Han Tan, analista da Exinity.

O mercado se apressou em considerar que a guerra não devia se estender para os países vizinhos, grandes produtores e exportadores de petróleo. E embora a Opep+ leve meses reduzindo sua produção, com cortes voluntários de alguns membros, os preços da commodity caíram.

A estratégia da Opep+ funcionou durante algum tempo, mas logo começou a perder força.

O Brent chegou a se aproximar dos 100 dólares o barril no final de setembro, impulsionado pelo temor de uma escassez importante da oferta no mercado no fim do ano.