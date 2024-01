Petroecuador declara 'força maior' em campo amazônico por protestos indígenas

A petrolífera estatal do Equador, Petroecuador, declarou nesta sexta-feira (29) estado de "força maior" em um campo petrolífero localizado na reserva amazônica Yasuní, devido a protestos de indígenas da etnia waorani que afetaram a produção.

Os protestos desses integrantes da comunidade Kawymeno, que começaram em 25 de dezembro, resultaram na "redução de cerca de 17.000 barris de petróleo por dia" desde a última quarta-feira, causando "prejuízos econômicos ao país", afirmou a Petroecuador em comunicado.

Essa declaração é uma medida que busca evitar sanções por possíveis descumprimentos de contratos com seus compradores devido a essas manifestações. Dessa forma, a empresa notificou "imediatamente as empresas contratadas" e as instituições públicas de sua difícil situação, disse a companhia.