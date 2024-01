ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel bombardeia sul de Gaza, e Hamas discutirá trégua no Egito

VENEZUELA GUIANA GB: Guiana espera chegada de navio de guerra britânico que agrava tensão com Venezuela

Israel bombardeia sul de Gaza, e Hamas discutirá trégua no Egito

Israel bombardeou o sul e o centro da Faixa de Gaza nesta sexta-feira (29), enquanto o Egito se prepara para receber uma delegação do movimento islamista palestino Hamas para discutir novas propostas para acabar com a guerra no território palestino sitiado.

Por Adel ZAANOUN, com Ilan BEN ZION, em Jerusalém

(Israel palestinos conflito refugiados Gaza Hamas, 860 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== UCRÂNIA RÚSSIA GUERRA ===

KIEV:

Rússia dispara mais de 150 mísseis e drones e provoca 16 mortes na Ucrânia

A Rússia disparou nesta sexta-feira (29) mais de 150 mísseis e drones contra várias cidades da Ucrânia, incluindo a capital Kiev, e provocou ao menos 16 mortes, em um dos ataques aéreos mais importantes em "muito tempo".

(conflito Ucrânia Rússia, 770 palavras, já transmitida)

=== VENEZUELA GUIANA GB ===

CARACAS:

Guiana espera chegada de navio de guerra britânico que agrava tensão com Venezuela

A Guiana espera, nesta sexta-feira (29), a chegada do navio britânico "HMS Trent" para exercícios de defesa em mar aberto, o que o presidente venezulano, Nicolás Maduro, classificou como "provocação e ameaça do Reino Unido", agravando a tensão na disputa territorial de Essequibo.

(Venezuela Guiana GB diplomacia conflito, a ser transmitida)

FOTOS, INFOGRAFIA

=== BRASIL- LULA ===

RIO DE JANEIRO:

Os desafios de 'Lula 3' após primeiro ano de conquistas e polêmicas

Lula encerra o primeiro ano de seu terceiro mandato presidencial com alguns sucessos na área ambiental, especialmente na redução do desmatamento na Amazônia, mas também com polêmicas e muitos desafios, sobretudo diante da incerteza econômica.

Por Louis GENOT

(Brasil meioambiente economia diplomacia política, Análise, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Estado de Maine bloqueia participação de Trump nas primárias locais

O estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira (28) que o magnata Donald Trump não aparecerá nas cédulas das primárias presidenciais republicanas de 2024, uma semana após uma decisão semelhante em Colorado, relacionada ao ataque ao Capitólio em 2021.

(política eleição EUA, 550 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Saab, aliado de Maduro, fala sobre 'tortura' em sua prisão

O empresário Alex Saab, apontado como "laranja" do presidente Nicolás Maduro, falou nesta quinta-feira (29), em um podcast com o líder venezuelano, sobre as "torturas" e maus-tratos que sofreu durante mais de três anos enquanto esteve detido entre Cabo Verde e os Estados Unidos.

(EUA Venezuela CaboVerde prisioneiros diplomacia, 430 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

ESTADO DE AL JAZIRA, Sudão:

Apelos para que civis se armem no Sudão aumentam temor de guerra total

Ante o rápido avanço dos paramilitares no Sudão, intensificaram-se os apelos para que os civis se armem, aumentando o temor de uma guerra civil total em um país que arrasta oito meses de conflito entre generais rivais.

(Sudão conflito ForçasArmadas, Análise, 510 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ==

PEQUIM:

Huawei anuncia aumentos nas vendas em 2023 apesar de sanções dos EUA

O grupo chinês Huawei declarou nesta sexta-feira (29) que "resistiu à tempestade" das sanções impostas pelos Estados Unidos, com um aumento das vendas anuais e resultados notáveis no mercado de smartphones que levantam dúvidas sobre a eficácia destas medidas.

Por Sébastien RICCI

(China EUA celular telecomunicações informática sanção, 470 palavras, já transmitida)

VÍDEO ARQUIVO, FOTOS ARQUIVO

=== ESPORTE ===

--- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com