OMS pede ação urgente frente à crise sanitária no Sudão

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu, nesta sexta-feira (29), ação urgente frente à piora da crise sanitária no Sudão, em guerra desde abril, e urgiu a comunidade internacional a aumentar a ajuda financeira.

"É preciso agir com urgência para deter o agravamento do conflito no Sudão, onde as crises humanitária e sanitária pioram como consequência do novo deslocamento de centenas de milhares de pessoas, principalmente mulheres e crianças", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social X.

O Sudão está mergulhado em uma guerra civil desde meados de abril, na qual o Exército regular trava intensos combates com os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR).