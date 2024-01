Novidades e obstáculos no caminho de Trump rumo às presidenciais de 2024

Tanto no Maine quanto no Colorado, altos funcionários do Estado consideram que o magnata não poderia voltar à Casa Branca em virtude de seu papel na invasão do Capitólio, em 2021.

Naquele frio 6 de janeiro, centenas de seus apoiadores atacaram a sede do Congresso americano, onde os legisladores certificavam a vitória do democrata Joe Biden, provocando um caos inimaginável.

As autoridades destes estados consideraram que naquele dia Trump participou de atos de "insurreição" e que, por isso, não é elegível para a Presidência em virtude da 14ª emenda da Constituição.

Segundo a seção 3 da 14ª emenda, "ninguém deve ser senador, representante no Congresso ou eleito presidente ou vice-presidente (...) nos Estados Unidos ou qualquer estado (americano) se, tendo anteriormente jurado (...) apoiar a Constituição dos Estados Unidos, tiver se envolvido em insurreição ou rebelião contra a mesma".

A temporada das primárias republicanas, dedicada a indicar o candidato do partido à Presidência, se estenderá de janeiro a junho próximos.

As decisões históricas do Maine e do Colorado só são válidas para as primárias nestes estados, previstas para 5 de março. E ambas foram suspensas à espera de uma sentença judicial.

Enquanto a Suprema Corte, máximo tribunal do país, não se pronunciar sobre a questão, as cédulas deverão incluir o nome do ex-presidente Trump tanto no Colorado quanto no Maine.