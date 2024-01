Napoli sofre mais um tropeço e empata com Monza no Italiano

O Napoli não passou de um empate em 0 a 0 com o Monza nesta sexta-feira (29), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, em mais um tropeço em casa do atual detentor do 'Scudetto'.

Com 28 pontos, o time napolitano é apenas o sétimo colocado na tabela, muito longe da luta pelo título, conquistado na temporada passada com várias rodadas de antecedência.

Sem os atacantes Matteo Politano e Victor Osimhen, suspensos depois de receberem cartão vermelho no último jogo da equipe no campeonato (derrota para a Roma por 2 a 0), o time do técnico Walter Mazzarri viveu uma tarde sem inspiração ofensiva.