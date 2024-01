'Mami Nena', a famosa vovó gamer do Chile

Quando os competidores do Free Fire, popular jogo online de tiro, enfrentam a jogadora Mami Nena, poucos imaginariam que a pessoa por trás da tela do computador é uma idosa chilena de 81 anos. María Elena Arévalo, uma idosa que mora em uma vila rural no Chile, adotou a identidade virtual de Mami Nena. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A mulher de cabelos pretos e óculos, geralmente com um avental, se posiciona diante das telas e ajusta sua mira letal para lutar nas ilhas virtuais.

Sua voz doce e suas postagens nas redes sociais a tornaram popular como a "vovó gamer". Hoje ela tem mais de quatro milhões de seguidores. Para enfrentar a solidão que a dominou após a morte de seu marido, após 56 anos de casados, Arévalo entrou em 2020 para o mundo dos jogos. Aproximadamente 42% dos idosos com mais de 80 anos no Chile se sentem solitários, um risco para a saúde mental, segundo um estudo da Universidade Católica do Chile. Por sugestão de seu único neto, Héctor Carrasco, hoje com 20 anos, ela mergulhou no mundo digital. "Eu nem sabia o que era um mouse", lembra Arévalo. Mas assim que aprendeu a jogar, especialmente Free Fire, ela se entusiasmou. Com seu personagem Mami Nena, como seu neto a chama, ela ficou conhecida como uma feroz rival que persegue seus oponentes escondidos atrás de árvores e construções. "Eu não queria machucar ninguém", lembra. Mas com o tempo, ela gostou de "persegui-los e matá-los", afirma com um sorriso.

Arévalo praticou cerca de duas horas, três vezes por semana, por um ano, até ganhar os pontos necessários para alcançar a liga de classificação "Mestre", a segunda maior patente do jogo. Como homenagem ao marido, ela nomeou o pássaro que segue sua personagem, Mami Nena, de Benito - como ela costumava chamar o esposo. Três anos após começar sua aventura digital em sua casa em Llay-Llay, uma vila rural a 90 km de Santiago, atingiu quatro milhões de seguidores no TikTok - antes de terem roubado sua conta - e 700.000 inscritos no YouTube.

Ela interage com seus apoiadores, dá conselhos de jogabilidade no Free Fire e presenteia-os com o cobiçado "Passe de Elite", um benefício do jogo que permite acessar recompensas exclusivas como armas, trajes e medalhas. Neste renascimento de María Elena Arévalo, seu neto foi crucial. "Ele me ensinou tudo o que sei. Sem ele, eu não estaria aqui", diz emocionada. "Sinto que é como uma melhor amiga", acrescenta o jovem, que a acompanha sempre em seus vídeos.