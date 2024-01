Liverpool e Newcastle fazem jogo principal da 20ª rodada do Inglês

No turbilhão de jogos que o futebol inglês vive no período de festas de fim de ano, Liverpool e Newcastle fazem na segunda-feira (1º) o principal duelo da 20ª rodada da Premier League, com os perseguidores dos 'Reds' à espera de um tropeço para se aproximarem da liderança.

Depois da vitória sobre o Burnley na última terça-feira (2 a 0), o Liverpool (1º com 42 pontos) terá um desafio mais difícil contra o Newcastle (9º, 29 pontos), apesar do mau momento dos 'Magpies', que somaram sua quarta derrota nos últimos cinco jogos ao serem batidos pelo Nottingham Forest na última rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os 'Reds' poderão contar com o goleador uruguaio Darwin Núñez, que contra o Burnley encerrou um jejum de 12 jogos sem marcar.