Justiça do Peru ordena declarar emergência ambiental em cidade contaminada por mineração

Um tribunal peruano ordenou que o governo declare estado de emergência ambiental na cidade andina de Huancavelica e tome medidas para reparar os danos causados aos moradores expostos a metais pesados devido à mineração, informou o Judiciário nesta sexta-feira (29).

"A Presidência do Conselho de Ministros é instruída a emitir, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e a Direção Geral do Meio Ambiente, a declaração de emergência ambiental em Huancavelica", indicou a Corte Superior da cidade em sua sentença.

A corte acrescentou que "a exposição constante a metais pesados [mercúrio, arsênio, chumbo] está causando graves efeitos e impactos na saúde e vida das pessoas e em seu ambiente em Huancavelica e na comunidade de Sacsamarca".