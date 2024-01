Israel expande operações no sul de Gaza e agrava crise humanitária na região

Forças israelenses expandiram suas operações militares na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, intensificando esforços para matar a liderança do Hamas, agravando a situação de crise humanitária no enclave palestino. Enquanto isso, agências de ajuda internacionais alertam que as áreas para as quais os palestinos foram orientados por Israel a se deslocar estão cada vez mais lotadas e com poucos recursos.

Uma delegação política do Hamas dirigiu-se ao Cairo nesta sexta-feira para discutir um acordo proposto pelo Egito para acabar com a guerra, um plano com o qual nenhum dos lados concordou até agora, de acordo com autoridades egípcias. Israel disse que as negociações sobre o acordo, que libertaria os reféns detidos pelo Hamas, estavam em andamento.

Nos últimos dias, Israel intensificou as operações em campos de refugiados densamente povoados no centro do enclave palestino, onde seus militares dizem que os militantes do Hamas estão abrigados em túneis subterrâneos com décadas de existência.