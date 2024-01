Faculdade de Artes de Praga, cenário de ataque a tiros, está fechada até janeiro

A Faculdade de Artes da Universidade Carolina de Praga, onde um estudante matou 14 pessoas em 21 de dezembro, anunciou, nesta sexta-feira (29), que permanecerá fechada pelo menos até o final de janeiro.

Os responsáveis do corpo docente tcheco acrescentaram que não vão obrigar os alunos a fazerem as provas no final deste semestre, que termina em 12 de janeiro, permitindo-lhes adiar suas tarefas.

O atirador, um estudante de 24 anos, matou 14 pessoas e feriu outras 24 no local antes de cometer suicídio.