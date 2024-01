Estudantes sérvios bloqueiam Belgrado contra resultado das eleições

"Em nosso país, literalmente há décadas, não há justiça em relação aos processos democráticos. Agora que finalmente tive o direito de votar, [meu voto] não foi respeitado e me sinto lesada", declarou à AFP Jovana Kostadinov, estudante de 19 anos da Faculdade de Engenharia Elétrica e Biologia da Universidade de Belgrado.

"Quem roubou as eleições?", perguntou o ativista Ivan Bijelic aos estudantes, que responderam em coro: "Ladrões, ladrões!"

Os jovens montaram um acampamento improvisado com barracas, enquanto alguns se sentaram no cruzamento perto do edifício-sede do governo.

Segundo os resultados definitivos, o partido da direita nacionalista SNS venceu com 46,7% dos votos nas legislativas frente a 23,5% do Sérvia contra a violência.

Desde então, manifestantes bloquearam avenidas importantes da capital e, no domingo, tentaram invadir a Prefeitura, quebrando as janelas. A polícia os dispersou com gás lacrimogêneo.

