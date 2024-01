Espanha vence Brasil por 2 a 1 na abertura da United Cup

A Espanha venceu o Brasil nesta sexta-feira (29) pelo placar final de 2 a 1 na partida de duplas mistas na abertura da United Cup em Perth, Austrália.

O número 26 no ranking da ATP, Alejandro Davidovich Fokina, venceu o brasileiro Thiago Seyboth Wild pelas parciais de 6-4, 6-0 no primeiro duelo do dia. Posteriormente, no individual feminino, Beatriz Haddad Maia (N.11 no ranking da WTA) superou a espanhola Sara Sorribes Tormo (N.48) por 7-6 (7/1), 6-2, deixando tudo igual na disputa.

A decisão veio das duplas mistas, na qual Davidovich e Sorribes enfrentaram Haddad Maia e Marcelo Melo, bicampeão de duplas do Grand Slam.