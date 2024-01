Disputa entre Venezuela e Guiana recrudesce com exibição de força militar

"Ao combate, vamos em frente!", ordena o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, antes da divulgação de imagens de aviões de combate e fragatas militares perto do mar em disputa com a Guiana, uma demonstração de força antes da chegada de um navio de guerra do Reino Unido àquela região, nesta sexta-feira (29). Fontes da chancelaria da Guiana confirmaram à AFP a chegada do HMS Trent às suas águas, reacendendo a tensão entre os dois países em meio à disputa centenária pelo território de Essequibo, que se intensificou após a descoberta de jazidas de petróleo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Venezuela mobilizou 5.682 combatentes em seu destacamento "de defesa", que inclui caças F-16 e Sukhoi russos, navios de guerra, navios de patrulha oceânica, barcos a motor armados com mísseis e veículos anfíbios, segundo Caracas. Maduro considerou a chegada do Trent "uma provocação e ameaça do Reino Unido à paz e soberania" de seu país. Londres respondeu que as manobras venezuelanas eram "injustificadas e deveriam terminar. Trabalhamos com nossos parceiros na região para evitar uma escalada e monitoramos a situação de perto", disse hoje um porta-voz. A Guiana, por sua vez, deu sinais claros de que deseja reduzir a tensão. O presidente Irfaan Ali afirmou que os exercícios com os britânicos não pretendem "ser agressivos nem constituir um ato ofensivo".

Play

A especialista militar e habitual crítica do governo Rocío San Miguel descreveu a presença militar britânica como "uma imprudência que obriga a Venezuela a responder como tem feito até agora. A escalada militar irá depender dos movimentos desse navio britânico em águas a delimitar". O ex-comandante do estado-maior da Força de Defesa da Guiana Gary Best ressaltou que se trata de um tipo de exercício de rotina: "Entendo que a Venezuela o veja como uma provocação, mas, falando da posição da Guiana, não." "Neste contexto, ganhou outro significado. Não é incomum, tampouco uma ameaça à soberania da Venezuela", afirmou Best.

O Itamaraty manifestou hoje preocupação com o novo pico de tensão entre Venezuela e Guiana no conflito pelo Essequibo: "O governo brasileiro acredita que demonstrações militares de apoio a qualquer das partes devem ser evitadas, a fim de que o processo de diálogo possa produzir resultados". Desde o início das tensões, Lula tenta fazer a mediação entre Caracas e Georgetown para evitar uma possível guerra na região. Para muitos, a presença britânica na região lembra o clima que antecedeu a Guerra das Malvinas em 1982.