Desemprego no Chile chega a 8,7% entre setembro e novembro

A taxa de desemprego no Chile ficou em 8,7% no trimestre móvel de setembro a novembro, um aumento de 0,8 ponto percentual em 12 meses, conforme informado nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

O índice de desocupação é resultado de um aumento da força de trabalho (3,8%) maior do que o total de pessoas que conseguiram emprego (2,9%), especialmente nos setores da saúde, da indústria manufatureira e da administração pública, detalhou o INE.

A força de trabalho - composta por pessoas dispostas e capacitadas para ingressar no mercado de trabalho - atingiu 10 milhões no Chile, enquanto os desempregados totalizaram 874.357 no mesmo período, de acordo com os dados da pesquisa do órgão público.