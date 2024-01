Dado como certo pela CBF para a Seleção, Ancelotti renova com o Real Madrid

Mudança de rumo no futuro de Carlo Ancelotti: o técnico italiano renovou seu contrato com o Real Madrid até 2026, depois de a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dá-lo como certo para assumir a Seleção em 2024. O clube espanhol soltou a bomba em um breve comunicado nesta sexta-feira (29): "Real Madrid e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para a ampliação do contrato do nosso treinador até 30 de junho de 2026". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Uma notícia que se choca frontalmente com o anúncio feito em julho pelos dirigentes da CBF, que contavam com o italiano para comandar o Brasil a partir de junho de 2024. Ancelotti era esperado para a Copa América que será disputada nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho.

Em julho deste ano, a CBF anunciou Fernando Diniz como técnico interino, função que acumulou com o comando do Fluminense. Apesar de conseguir o título da Copa Libertadores pelo clube carioca, Diniz não foi bem na Seleção e acumulou maus resultados nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, com três derrotas seguidas entre outubro e novembro, para Uruguai, Colômbia e Argentina. Ao ser contactada pela AFP nesta sexta-feira, a CBF não quis se pronunciar. Por sua vez, Ancelotti nunca confirmou publicamente seu futuro no Brasil, chegando a se mostrar evasivo a respeito. "Continuo aqui [no Real Madrid]. Há muitos rumores, mas acho que tudo vai se esclarecer em breve. Evidentemente, como já disse várias vezes, estou muito feliz", declarou o treinador no dia 21 de outubro, em entrevista coletiva.

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, claramente encontrou argumentos para convencê-lo a priorizar sua continuidade no clube. E os resultados foram bons durante a primeira metade da temporada: líder do Campeonato Espanhol e classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Tudo isso apesar de parecer que seria uma temporada de transição na equipe, após a saída do atacante francês Karim Benzema para o Al-Ittihad da Arábia Saudita, mas o Real Madrid se recompôs mais rápido do que o previsto graças a uma nova estrela.

Ancelotti deu protagonismo ao jovem inglês Jude Bellingham, de 20 anos, contratado junto ao Borussia Dortmund, que desde sua chegada acumula gols (17) e assistências (5). O técnico italiano poderá agora aumentar sua coleção de títulos pelo clube, ao qual chegou em 2021 depois de uma primeira passagem entre 2013 e 2015: duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, um Campeonato Espanhol e duas Copas do Rei, entre outras conquistas. Ancelotti também levantou troféus importantes por outros grandes clubes da Europa, como Milan, Chelsea e Bayern de Munique, ganhando quatro Champions e se sagrando campeão nas cinco grandes ligas Europeias (Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália).