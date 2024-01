China nomeia Dong Jun como novo ministro da Defesa

A China nomeou nesta sexta-feira (29) o ex-comandante da Marinha Dong Jun como seu novo ministro da Defesa. De acordo com a agência de notícias Xinhua , Dong não fez comentários sobre as razões da mudança ou as circunstâncias atuais do ex-ministro Li Shangfu, que não é visto desde agosto.

No entanto, também apontam para os desafios enfrentados pelo líder do Partido Comunista no poder, chefe de Estado e comandante militar supremo Xi Jinping, que se tornou líder vitalício ao mesmo tempo que travava uma campanha contra todas as ameaças ao seu poder.

A incerteza em torno da liderança do maior exército do mundo surge em um momento em que Washington e os seus aliados asiáticos oferecem resistência maior à tentativa da China de se afirmar como a potência militar dominante na região. Fonte: Associated Press.