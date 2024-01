Chefe da OMS está 'muito preocupado' com a ameaça crescente de infecções em Gaza

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse, nesta sexta-feira (29), que está "muito preocupado" com a crescente ameaça das doenças infecciosas na Faixa de Gaza, desde a ofensiva israelense em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro.

"Enquanto as pessoas continuam sendo deslocadas em massa no sul de Gaza, com algumas famílias obrigadas a se mudar várias vezes e muitas buscando refúgio em instalações de saúde superlotadas, meus colegas da OMS e eu estamos profundamente preocupados com a crescente ameaça de doenças infecciosas", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X (antigo Twitter).

