Casa de Grealish é roubada durante jogo do City na Premier League

A casa do atacante inglês Jack Grealish, do Manchester City, foi roubada durante o jogo de sua equipe contra o Everton há dois dias, pela Premier League, informou o jornal The Sun nesta sexta-feira (29).

Os ladrões entraram na propriedade, que conta com forte esquema de segurança, enquanto familiares do jogador, entre eles seus pais e sua noiva, acompanhavam a partida pela televisão, segundo o tabloide.

Entre os itens roubados estavam joias e relógios avaliados em 1 milhão de libras esterlinas (R$ 6,1 milhões na cotação atual), acrescenta o The Sun.