Borussia Dortmund reforça comissão técnica com mais 2 auxiliares

Dois ex-jogadores do Borussia Dortmund, o turco Nuri Sahin e o alemão Sven Bender, foram nomeados como auxiliares na comissão técnica da equipe, informou o clube nesta sexta-feira (29).

Sahin, de 35 anos, estava treinando o Antalyaspor, da primeira divisão da Turquia, enquanto Bender, de 34 anos, era auxiliar da seleção sub-17 da Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ambos chegam com contrato de um ano e meio para trabalhar a partir do dia 1º de janeiro ao lado do técnico Edin Terzic.