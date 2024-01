Bombardeio maciço da Rússia provoca ao menos 30 mortes na Ucrânia

"Não víamos tanto vermelho em nossas telas há muito tempo", admitiu Yurii Ihnat, porta-voz da Força Aérea ucraniana, que afirmou que foi "o maior ataque com mísseis" com exceção dos ocorridos nos primeiros dias após o início da invasão russa em 24 de fevereiro de 2022.

A Polônia, país que faz parte da Otan, denunciou que um míssil russo entrou e saiu do seu espaço aéreo em direção ao território ucraniano, e convocou o encarregado de negócios de Moscou, o máximo representante diplomático em Varsóvia, para lhe pedir explicações.

De acordo com o último balanço de vítimas divulgado por el ministro ucraniano del Interior Ihor Klymenko, pelo menos 30 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas.

O ataque ocorreu três dias depois de Moscou reconhecer que o navio Novocherkassk foi danificado na terça-feira devido a um bombardeio ucraniano em Feodosia, na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2024.

Esta semana também foi marcada pelo anúncio do Exército ucraniano de uma retirada para os subúrbios de Marinka, uma localidade no leste do país que o Exército russo afirma ter conquistado.