Aniversário de 1 ano da morte de Pelé rende homenagens pelo Brasil

Pelé, falecido em 29 de dezembro de 2022 aos 82 anos, vítima de um câncer de cólon, é lembrado nesta tarde com uma missa no museu dedicado à sua trajetória, em Santos.

No primeiro aniversário do que é considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos, o Santos, clube que Pelé defendeu durante quase toda a sua carreira, publicou um vídeo em homenagem nas redes sociais e o próprio perfil do Rei no Instagram escreveu a mensagem: "Um ano sem Edson, pois Pelé é eterno. Sentimos sua falta todos os dias".

Com a camisa do 'Peixe', Edson Arantes do Nascimento levantou a maioria dos seus troféus, incluindo seis Campeonatos Brasileiros, duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes.

Perto do aniversário da partida de seu ídolo, no início de dezembro, o Santos foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão pela primeira vez em sua história centenária.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lembrou em nota do "maior de todos os tempos" e ressaltou seu "carisma e grandiosidade".

Além disso, a CBF destacou que, após sua morte, houve estádios batizados em sua memória, sete deles fora do Brasil.

Por sua vez, a Fifa fez referência ao aniversário em suas redes: "Um ano desde que nos despedimos de uma lenda", escreveu a entidade no X (antigo Twitter).