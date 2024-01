África do Sul acusa Israel na CIJ de participar de 'atos de genocídio'

A África do Sul acusou Israel perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) de participar de "atos de genocídio contra o povo palestino em Gaza", anunciou o tribunal, principal órgão judicial das Nações Unidas, nesta sexta-feira (29).

Em sua solicitação, a África do Sul afirma que os "atos e omissões de Israel são de caráter genocida, pois são acompanhados da intenção específica requerida (...) de destruir os palestinos de Gaza como parte do grupo nacional, racial e étnico mais amplo dos palestinos", anunciou a CIJ, com sede em Haia, em um comunicado.