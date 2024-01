Venezuela inicia 'ação defensiva' militar ante 'ameaça' de navio britânico na Guiana

Mais de 5.600 soldados da Venezuela participam, a partir desta quinta-feira (28), de exercícios militares ordenados pelo presidente Nicolás Maduro como "resposta à provocação e ameaça do Reino Unido", que enviou um navio de guerra para a Guiana em meio a uma centenária disputa territorial.

"Ordenei a ativação de uma ação conjunta de toda a Força Armada Nacional Bolivariana no Caribe Oriental da Venezuela, na fachada atlântica, uma ação conjunta de natureza defensiva e em resposta à provocação e à ameaça do Reino Unido contra a paz e a soberania do nosso país", disse Maduro, em rede de rádio e televisão, na qual mostrou imagens de navios e aviões de guerra patrulhando a área.