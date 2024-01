Polícia do Peru desarticula rede de tráfico de mulheres ligada ao Trem de Aragua

A polícia do Peru desarticulou, nesta quinta-feira (28), uma rede de tráfico de mulheres, com a captura de 22 membros de uma facção do Trem de Aragua, organização criminosa de origem venezuelana que espalha o terror por países sul-americanos com assassinatos e extorsões, segundo autoridades.

A ofensiva contra aquela que é considerada a gangue mais perigosa com atuação no Peru ocorreu em diversas regiões do país. "A operação permitiu a captura de 22 pessoas, entre elas cidadãos venezuelanos, e o resgate de 60 mulheres vítimas de exploração sexual, de nacionalidades colombiana, venezuelana e peruana", informou o Ministério do Interior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo as autoridades, a ação policial permitiu o desmantelamento de uma facção do Trem de Aragua conhecida como Los Hijos de Dios (Os filhos de Deus), que atua no país desde 2021. Seus integrantes "estão envolvidos em casos de extorsão, homicídio e tráfico de pessoas, na modalidade de exploração sexual".