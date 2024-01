Partido opositor de Hong Kong fecha as portas após prisões e exílio

Fundado em 2006, o Partido Cívico, apelidado de "partido dos advogados", incluía juristas, acadêmicos e outros profissionais que promoviam a democratização de Hong Kong, chegando a ser o segundo maior partido da oposição do conselho legislativo.

"Os tempos mudaram", disse Leong à AFP, em uma das várias entrevistas concedidas ao longo do processo de dissolução.

O Partido Cívico, uma das principais forças pró-democracia em Hong Kong, fechou sua sede em definitivo, após um processo de autodissolução que Alan Leong, um de seus fundadores, comenta com alívio e fatalismo.

Desde que a China impôs uma dura lei de segurança nacional que acabou com a dissidência, na esteira dos maciços protestos pró-democracia de 2019 em Hong Kong, o Partido Cívico teve três membros detidos, seus políticos eleitos perderam suas cadeiras e um ex-legislador está entre as pessoas mais procuradas da cidade.

Ante essa situação, em maio, o partido decidiu se dissolver. Nos últimos meses, doou seus móveis de escritório e alto-falantes de campanha e arrancou recortes de jornais e emblemas partidários das paredes.

Leong manteve apenas seis distintivos verdes e roxos com a data 19.03.06, dia da fundação do partido.

"O que sobrou desses 'pins' iniciais é tudo o que temos", disse ele à AFP.

Leong mencionou a "realidade política" de Hong Kong e a falta de dinheiro e moral entre as principais causas do fechamento do partido.

"Nunca duvidei da capacidade do povo de Hong Kong de governar Hong Kong, mas há coisas que estão fora do nosso controle", desabafou.