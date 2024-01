ONU pede a Israel o fim dos 'homicídios ilegais' na Cisjordânia

O relatório pede o fim imediato do uso de armamento e meios militares nas operações de manutenção de ordem, assim como o fim das prisões arbitrárias e dos maus-tratos aos palestinos. O texto também pede a suspensão das restrições à circulação de pessoas.

O documento é dedicado à situação dos direitos humanos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental entre 7 de outubro, data do sangrento ataque movimento islamista palestino Hamas em Israel, e 20 de novembro.

O Escritório de Direitos Humanos da ONU indicou que entre 7 de outubro e 27 de dezembro, 300 palestinos, incluindo 79 crianças, morreram nestas regiões. Destas 300 pessoas, "as forças de segurança israelenses mataram pelo menos 291 pessoas e os colonos, oito", segundo a fonte, que não conseguiu confirmar sobre a morte de uma das vítimas.

Do início de 2023 até o dia do ataque do Hamas, militares israelenses já haviam matado 200 palestinos.

De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, os bombardeios israelenses desde 7 de outubro deixaram 21.320 mortos na Faixa de Gaza, incluindo 6.300 mulheres e 8.800 crianças.

Em Israel, o ataque do grupo islamista causou a morte de cerca de 1.140 israelenses, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em informações divulgadas pelas autoridades do país.