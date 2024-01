Navio comercial a caminho da Ucrânia bate em mina

Um navio comercial com bandeira do Panamá que se dirigia s um porto ucraniano para carregar grãos atingiu uma mina e dois marinheiros ficaram feridos, afirmaram guardas de fronteira nesta quinta-feira (28).

"Um navio civil com bandeira panamenha atingiu uma mina marítima inimiga no Mar Negro. O graneleiro se dirigia para um porto do Danúbio para carregar grãos", informou o serviço de Guarda de Fronteira em um comunicado.

A embarcação perdeu o controle e ocorreu um incêndio após o impacto, afirmou a mesma fonte, acrescentando que rebocadores foram enviados para o navio, de modo a escoltá-lo até o porto.