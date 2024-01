Líder norte-coreano quer 'acelerar' preparativos para guerra

Kim tratou do tema na reunião plenária do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que governa o país, na qual são esperados anúncios de decisões políticas para 2024.

No próximo ano, a Coreia do Norte poderia "enviar armas nucleares táticas a áreas próximas da fronteira" com o Sul e impulsionar seu programa nuclear, antecipou à AFP Ahn Chan-il, desertor que se tornou pesquisador e dirige o Instituto Mundial para Estudos Norte-Coreanos. Pyongyang o faria para pressionar a Coreia do Sul e os Estados Unidos, ao mesmo tempo que manteria suas relações estreitas com Rússia e China, aliadas tradicionais.

Na reunião de seu partido ocorrida no fim do ano passado, Kim pediu "um aumento exponencial dos arsenais nucleares" do país.